Atronauti tvrde da je SpaceX kapsula bolja nego Shuttle ili Soyuz

Kompanija SpaceX lansirala je još jednu Crew Dragon kapsulu, pa su 15. oktobra put Internacionalne svemirske stanice poletela četiri astronauta. Posada je, nakon leta koji je potrajao 27 sati, već 17. oktobra uspešno stigla na odredište. Kosmonauti tvrde da je SpaceX kapsula bolja od svih koje su ranije testirali.

Letelica Crew Dragon je na put krenula uz pomoć rakete Falcon 9, a četvoročlanu posadu činili su američki astronauti Michael S. Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker i Japanac Soichi Noguchi. U pitanju je prva šestomesečna operativna misija s ljudskom posadom iz Sjedinjenih Američkih Država, nakon devetogodišnje pauze tokom koje se do stanice letelo ruskim Soyuz raketama. Kompanija SpaceX prethodno je uspešno završila pokaznu misiju koja je trajala od maja do avgusta, a u kojoj su učestvovali kosmonauti Doug Hurley i Bob Behnken. Tokom te misije astronauti su do stanice i nazad stigli bez teškoća.

Dragon je najbolji – rekao je kratko Soichi Noguchi, te dodao da je izgledalo kao da SpaceX kapsula „zaista želi da ode u kosmos“. Noguchi je tek treći astronaut koji je leteo Shuttle i Soyuz raketama, te Dragon kapsulom. Putovanja je komentarisao i Victor Glover, koji je prvi put leteo u kosmos, te imao zadatak da upravlja Crew Dragon letelicom, a najviše pažnje je posvetio prizoru Zemlje iz kosmosa.

Izgleda da je Crew Dragon daleko ispred svojih rivala, a poslednji let do Internacionalne svemirske stanice samo je potvrdio da se Sjedinjene Američke Drave na kosmičku scenu vraćaju spremne.

