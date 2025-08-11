Australija proširuje zabranu korišćenja društvenih mreža na YouTube za decu mlađu od 16 godina

Australijanci mlađi od 16 godina od decembra neće moći da otvaraju YouTube naloge. To je deo šire zabrane korišćenja društvenih mreža za mlađe korisnike.

Zabrana stupi na snagu 10. decembra

Ova odluka sledi nakon što je australski regulator zatražio da se YouTube uključi u zabranu koja važi za druge platforme poput Snapchata, TikToka, Facebook-a, Instagrama i X-a.

Premijer Entoni Albaniz rekao je da je društveni mediji uzrok socijalnih problema. Vlada je spremna da preduzme mere za zaštitu mladih Australijanaca.

U prethodnoj anketi, skoro 90% ispitanika podržalo je uvođenje uzrasta ograničenja na društvenim mrežama.

YouTube se branio tvrdeći da nije društvena mreža, već platforma za deljenje video sadržaja. I da pruža obrazovne i zdravstvene informacije.

Ipak, urednica za bezbednost interneta Inman Grant istakla je da je YouTube jedan od glavnih izvora štetnog sadržaja za decu mlađu od 16 godina.

Nova pravila će dozvoliti pristup YouTube-u, ali deca mlađa od 16 neće moći da kreiraju naloge.

Izvor: Euronews