Australija prvi pobednik takmičenja za pesmu AI Evrovizije

Evrovizija 2020 je očekivano otkazana zbog pandemije, ali AI je došao da spase stvar. Holandski emiter VPRO nedavno je završio takmičenje AI Song Contest inspirisano Evrovizijom, sa 13 timova iz Evrope i Australije treniranih algoritama koji će predstavljati rivalske pop zvezde, dok stručnjaci procenjuju njihov rezultat.

Najbolja AI pesma u Evropi dolazi od tima iz… Australije?

Kako BBC i Bloomberg ističu, rezultati su kombinacija iznenađujuće dobro urađenih i zastrašujuće distopijskih melodija… pomalo nalik stvarnosti. Pobednički nastup stigao je iz australijskog tima Uncanny Valley, čiju je pesmu „Beautiful the World“ komponovao AI obučen na mešavini evrovizijskih hitova i lokalnih životinja pogođenih divljim požarima, uključujući koale, kukabare i tasmanijske đavole.

Ima iste upečatljive plesne pop rifove za koje biste očekivali da ćete dobiti maksimalnih 12 bodova na izboru za pesmu Evrovizije, samo sa besmislenim tekstovima. Imajte na umu tekst kao što je „ding-a dong sweet song thank you darling“ ne bi bilo u skladu sa onim što čujete od ljudskih izvođača.

Ostali učesnici

Druge melodije su, reklo bi se, manje utešne. Pesma grupe koja je osvojila drugo mesto iz Nemačke, Dadabots x Portrait XO „I’ll Marry You, Punk Come“, je uznemirujuća koliko biste očekivali od AI-ja obučenog na akapela, death metal i generatoru lažnih vesti – „extinction is the only way“ nije baš najbolji tekst koji podiže raspoloženje.

Predstavnik Holandije, Abbus sa pesmom „Can AI Kick it“, pozvao je na revoluciju. Švajcarski tim New Piano koji je završio na poslednjem mestu sa pesmom „Painful Words“ koji se najviše oslanjao na čist AI, pravi je predstavnik svog imena atonalnom zbrkom dijaloga.

Nijedna od ovih pesama verovatno neće u skorije vreme da se popne na top liste, pa neće biti iznenađujuće ako AI Song Contest izgubi na značaju ako se i kada se fizički događaj, Evrovizija, vrati 2021. Ipak, ovo je dobar pogled na trenutno stanje AI muzičke generacije, što može da se gleda na ovaj način: barem se ovde zna da ishod nije namešten političkim i kulturnim rivalstvima.

