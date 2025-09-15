Australija upozorava na nedostatke u proverama starosti zasnovanim na selfijima

Izveštaj australijske vlade izražava zabrinutost zbog netačnosti za neke grupe.

Izveštaj koji je naručila vlada Australije podigao je crvene zastavice u vezi sa pouzdanošću softvera za procenu starosti zasnovanog na selfiijma, koji bi trebalo da bude osnova za novu australijsku zabranu korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina od decembra.

Izveštaj je ukazao da je tehnologija generalno tačna, brza i da štiti privatnost, ali je označio „neprihvatljive“ stope grešaka za određene grupe, posebno za korisnike koji nisu belci, tinejdžeri i oni koji su blizu minimalne starosne granice od 16 godina.

Iako je sistem pokazao dobre rezultate kod odraslih starijih od 19 godina, studija je pronašla „sivu zonu“ u roku od tri godine od starosne granice gde su rezultati postali daleko manje sigurni.

Šesnaestogodišnjaci su se sočili sa rizikom od 8,5% da budu pogrešno klasifikovani kao maloletni. Ovi nalazi izazivaju zabrinutost za platforme uključujući Instagram, YouTuBe i TikTok koji po novom zakonu moraju da dokažu da preduzimaju „razumne korake“ i da blokiraju maloletne korisnike ili rizikuju kazne od 49,5 miliona autralijskih dolara.

Stručnjaci su upozorili da nalazi pokazuju da se zabrana za mlađe od 16 godina možda ne može efikasno sprovesti u roku od samo tri meseca, što izaziva zabrinutost oko vladinog vremenskog okvira uvođenja i spremnosti tehnologije.

Izvor: techbusimessnews.com