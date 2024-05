Australija: X ne bi trebalo da postavlja granice internet zakona

„X ima politike za uklanjanje štetnog sadržaja kada to izabere. Međutim, ne bi mu trebalo dozvoliti da prekorači australijski zakon u odlučivanju šta može biti na internetu“.

Musk je kupio Twitter 2022. godine

X, ranije poznat kao Twitter, bori se protiv naredbe Komisionara za e-bezbednost da ukloni 65 postova koji prikazuju video snimak asirskog hrišćanskog sveštenika kako biva nožem uboden tokom propovedi u Sidneju prošlog meseca. Vlasti su to nazvale terorističkim napadom.

“X navodi da je globalno uklanjanje razumno kada to radi X, jer X to želi. Međutim, postaje nerazumno kada to narede zakoni Australije,” rekao je advokat Tim Begbi na sudu.

Druge platformi, poput Mete brzo su uklonili sadržaj kada su ih zamolile vlasti. X ima politiku za uklanjanje veoma štetnog sadržaja, kao odgovorna usluga. X-ovo protivljenje globalnom uklanjanju ne može biti ispravno. To bi određivalo definiciju “razumnog” unutar termina Zakona o bezbednosti na mreži Australije.

Kompaniju je Musk kupio 2022. godine. Platforma navodno ima deklarisan cilj da sačuva slobodu govora. X navodi da je blokirao korisnike u Australiji da vide postove ali odbija da ih ukloni globalno pod izgovorom da pravila jedne zemlje ne bi trebalo da kontrolišu internet. Spor nije rasprava o slobodi govora već o praktičnosti australijskog zakona koji daje regulatoru moć da zaštiti građane od najspornijeg sadržaja.

Geoblokiranje Australijanaca, rešenje koje je X ponudio, bilo je neefikasno jer četvrtina populacije koristi virtuelne privatne mreže koje prikrivaju njihove lokacije.

X je preuzeo razumne mere

“Globalno uklanjanje u ovim okolnostima je razuman korak”. “To bi postiglo ono što je parlament nameravao. To je nedostupnost krajnjim korisnicima u Australiji. Advokat X-a, Bret Walker, rekao je da australijski zakoni ostavljaju otvoreno tumačenje šta predstavlja razumne korake za zaštitu zemlje od uvredljivog sadržaja. On je naveo da je kompanija koju poseduje Musk preduzela razumne mere.

“Treba da postoji mnogo više od talasa strepnje da bi ova zemlja zauzela stav da ako je ovo jedini način na koji možemo kontrolisati šta je dostupno krajnjim korisnicima u Australiji. Razuman korak je da se to uskrati svima na svetu.”

Dok je predmet bio pred sudom, sudija Federalnog suda izdao je privremenu naredbu za uklanjanje postova. Zatim je produžio privremenu naredbu do 10. juna kada će doneti konačnu odluku.

Izvor: Reuters

