Australijska Internet mreža potpisuje ugovor sa Amazonovim satelitskim servisom

Australijska državna Internet mreža angažovala je Amazonov startup satelitski servis za proširenje internet pokrivenosti.

Australija je potpisala saradnju sa Amazonom kada je reč o internet mreži. Finansijski uslovi još uvek nisu objavljeni ali je poznato da novi ugovor treba da obezbedi brzi Internet za oko 300.000 domova i preduzeća od kojih zemaljska mreža kompanije na dopire.

Od sledeće godine, sateliti u niskoj Zemljinoj orbiti u vlasništvu Amazonovog projekta Kajper počeće da zamenjuju dva satelita u vlasništvu australijske vlade koji bi trebalo da budu dekomisionirani 2032. godine.

Ovaj sporazum predstavlja i propuštenu priliku za Starlink daleko najvećeg svetskog dobavljača takvih mrežnih usluga, koji već ima više od 250.000 korisnika u Australiji. Na odluku je verovatno uticala potreba da se ograniči suvereni riziki koji proizilazi iz davanja kontrole nad neophodnom australijskom infrastrukturom kompaniji koja je povezana sa veoma nepredvidivom Amerikom.

Potpuna zavisnost od Starlinka ne bi u očima Australije bila povoljna situacija. Starlink se nije oglašavao povodom ovog pitanja.

Izvor: channelnewsasia.com