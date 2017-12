Automatizujte svakodnevne procese na pravi način

Kako zamišljate digitalizaciju? Kao otvorenu, proširivu, softversku, virtuelizovanu hardversku arhitekturu koja ubrzava i pojednostavljuje poslovne procese u vašoj organizaciji? Dobro zvuči, zar ne? Da li već imate odgovarajući hardver (mrežnu infrastrukturu) ili tragate za njim?

Zašto je dobar hardver pravi izbor za digitalizaciju?

Da budemo iskreni: ponekad je nemoguće kupiti baš ono što želite. IKT oprema uglavnom je skupa i često prevazilazi vaše planove i budžete. Međutim, brže nego što ste očekivali, nađe se na listi da bude zamenjena. Šta biste rekli da imate mogućnost da kupite veoma sličnu opremu, novu ili osveženu, koristeći pouzdane izvore? Ovo je doba krize, koja najviše pogađa upravo budžete za IKT opremu, pa je potreba za uštedama i razumnim rešenjima zaista velika. Nije tajna da i najveće svetske kompanije, kao i nosioci IKT usluga, pa čak i sistem‑integratori, pokušavaju da svoje budžete usklade sa smanjenim potrebama i smanjenim investicijama. U isto vreme, zahtev za održanjem kvaliteta instalirane opreme ostao je isti – izuzetno visok!

Osim što svi želimo da digitalizacija uđe u sve pore društva i poslovanja, nismo ni svesni da već živimo u digitalnom dobu, a mreža je suština i osnova digitalnog poslovanja. Da bi odgovorila svim zahtevima modernog digitalnog poslovanja, mrežna infrastruktura mora da bude brza, stalno dostupna i bezbedna. Bez kompromisa.

Koji su osnovni delovi dobre infrastrukture?

Virtuelizacija, kako bi, bilo koji softver ili usluga, mogli da se koriste u bilo kom delu infrastrukture. Automatizacija procesa jasno pokazuje nivo spremnosti vaše organizacije da u potpunosti digitalno posluje. Cloud services su poslednji u nizu, a možda su i najvažniji za jedinstvenu komunikaciju i kolaboraciju unutar organizacije, ali i kao neraskidiva veza između mrežne infrastrukture i ostalih delova organizacije.

Krajnji cilj ovakvog infrastrukturnog sistema su: brza implementacija, na primer, otvaranje nove poslovnice, koje se meri u minutima, implementacija bezbednosnih pravila kroz celu organizaciju s par klikova. Od centralnog mrežnog okruženja (core network), do udaljenih poslovnica, do krajnjeg uređaja (IoT) u mreži. Brzo, efikasno, uz male troškove.

Kako BE Networks može da vam pomogne u automatizaciji svakodnevnih procesa pravilno odabranim novim ili osveženim hardverskim rešenjima?

Možda nikada ranije niste razmišljali o osveženim, refabrikovanim IKT proizvodima? Verovatno vam je bilo teško da pronađete ono što vam je zaista potrebno, a možda je bilo i lakše da poručite bilo šta od tek promovisanih proizvoda. Da li ste nekad pomislili da su vrhunski proizvodi iz 2015. godine, u stvari, često mnogo bolji od današnjih IT proizvoda srednje klase i dometa? Ne samo zbog razlike u budžetu već i zato što proizvodi najviše klase uvek imaju premijum funkcionalnosti i napravljeni su od najboljih materijala, što omogućava pouzdan rad i visoke performanse, za razliku od potpuno novih proizvoda srednje klase.

Novo je, ipak, najbolje za vas?

Niste do sada nikad kupili polovan auto, od ovlašćenog prodavca ili servisnog centra? Nema problema, i za novu i za osveženu opremu BE Networks je rešenje za vas! BE Networks vam nudi odlična rešenja i za značajna ulaganja vašeg novca u IKT, jer su u ponudi vrhunski Cisco, Juniper i proizvodi mnogih drugih proizvođača, koji se isporučuju kao veoma pristupačna, pametna rešenja, sa odgovornim ponašanjem prema generisanju tehnološkog otpada.

BE Networks Srbija, kontakt: Linkom‑PC doo, linkompc.com/, 011/4140301

(Objavljeno u PC#248)

