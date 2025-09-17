Automatsko brisanje snimaka ekrana na Android telefonu

Snimci ekrana ne moraju da zatrpavaju vašu galeriju ili zauzimaju prostor u cloud memoriji.

Kako da galerija ostane uredna bez ručnog čišćenja

Ako koristite Android, postoji način da podesite telefon tako da se oni brišu automatski, bez potrebe za ručnim uklanjanjem. Evo dva jednostavna metoda.

Metod 1: Opcije u podrazumevanoj galeriji

Vaša galerija, koja dolazi uz telefon, možda već ima ugrađenu opciju za automatsko upravljanje snimcima ekrana. Ovo zavisi od proizvođača.

Samsung telefoni: imaju funkciju „delete after sharing“ (brisanje nakon deljenja). Kada je uključite, svaki snimak ekrana koji podelite putem aplikacija poput WhatsApp-a automatski se briše. Ipak, ova opcija ne briše sve snimke, već samo one koje ste delili.

Pixel telefoni: koriste Google Photos kao podrazumevanu galeriju. Ona nudi dugme za arhiviranje starih snimaka ekrana. Kada ih arhivirate, oni nestaju iz glavne galerije, ali ostaju sačuvani u memoriji.

Ako nemate Google Photos, možete ga instalirati preko Play prodavnice. Kada otvorite aplikaciju, idite na tab Collections, pa skrolujte do opcije Screenshots. Tamo se nalazi folder Screenshots & Recordings, gde se čuvaju snimci ekrana i snimci ekrana u video formatu. Ako uključite opciju Archive After 30 Days, svi snimci stariji od mesec dana automatski će biti arhivirani. Važno je napomenuti da Google Photos ne briše fajlove, već ih samo premesti u arhivu. Ne možete birati kada ili kako se ova automatizacija pokreće. Ako želite punu kontrolu, postoji naprednije rešenje – automatizacija.

Metod 2: Automatizacija pomoću aplikacija

Za potpunu kontrolu možete koristiti aplikaciju Automate kompanije LlamaLabs. Ona je besplatna, jednostavna za upotrebu i ima veliku zajednicu korisnika na Reddit-u i Google grupama, gde možete naći pomoć. Slične funkcije možete podesiti i u aplikacijama kao što su MacroDroid ili Tasker, ali one su uglavnom plaćene i namenjene naprednijim korisnicima.

Automate funkcioniše kroz tzv. „blokove“ koji se povezuju kao dijagram toka. Evo kako da napravite sopstveni „flow“ za automatsko brisanje snimaka ekrana:

Instalacija i početak

Preuzmite aplikaciju Automate i prihvatite uslove korišćenja.

Na glavnom ekranu već postoji nekoliko unapred podešenih „flow“-ova, ali vi ćete napraviti novi.

Pritisnite „+“, unesite ime i pojaviće se prvi blok nazvan flow beginning.

Podešavanje vremena

Dodajte blok Time Await iz sekcije Time & Date.

Podesite dan i vreme kada želite da se pokreće automatizacija (npr. svake subote u 19h).

Povežite blokove tako da se proces startuje u određeno vreme.

Pretraga fajlova

Dodajte blok File List i u njemu odaberite folder gde se čuvaju snimci ekrana (obično Pictures ili DCIM).

Kao tip fajla označite File i za izlaznu promenljivu unesite npr. „collection“.

Petlja za brisanje

Dodajte blok For Each i povežite ga sa File List.

Kao ulaz postavite „collection“, a izlaznu promenljivu nazovite „file“.

Dodajte blok Delete File i povežite ga tako da se za svaki fajl iz kolekcije izvrši brisanje.

Pokretanje procesa

Kada povežete sve blokove, sačuvajte i pokrenite flow.

Videćete tihu notifikaciju da „fiber“ radi u pozadini. Od tog trenutka, aplikacija će u pozadini brisati snimke ekrana u tačno vreme koje ste odredili.

Prednosti automatizacije

Ovakav pristup omogućava da:

Galerija ostane uredna bez ručnog čišćenja.

Uštedite prostor u memoriji i cloud servisu.

Sami birate kada i kako će se fajlovi uklanjati.

Automatizujete i druge foldere – na primer, folder za preuzimanja (Downloads).

Zaključak

Ako želite jednostavno rešenje, koristite opcije u podrazumevanoj galeriji ili Google Photos aplikaciji. Ali, ukoliko tražite potpunu kontrolu i želite da se brisanje odvija po vašim pravilima, aplikacija Automate je najbolji izbor.

Vaš Android telefon tako može sam da vodi računa o kućnom redu u galeriji, a vi ćete imati više prostora i urednije foldere bez ikakvog dodatnog truda.

Izvor: Howtogeek