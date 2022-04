Autori Loop Hero igre ohrabruju ljude da krekuju njihovu igru

Ruski programerski tim koji stoji iza mističnog RPG Loop Hero-a poručuje igračima da samo piratizuju igru ako im je zabranjeno da je kupe zbog sankcija Rusiji. U objavi na ruskoj platformi društvenih medija VK koju je prvi primetio Vice, programerski tim Four Quarters obratio se ruskim fanovima koji trenutno ne mogu da pristupe Steam-u ili eShop-u Nintendo Switch-a da kupe Loop Hero. I Steam i Nintendo su privremeno prestali da prihvataju ruska plaćanja, čime su praktično zabranili celoj zemlji svoje zalihe.

Torrent ponovo u modi

Programeri su pozvali igrače da torrentuju igru, čak su išli čak i do uključivanja veze do torrenta Loop Hero na ruskom torrent sajtu RuTracker u svom postu. Zbog nepostojanja informacija o tome kada bi sve moglo da se vrati u normalu, autori igru ohrabruju da ljudi slobodno torrentuju i dele igricu. Mnogi fanovi Loop Hero-a su pitali da li postoje načini na koje mogu direktno da podrže ili nadoknade programere. Zbog sankcija državnim bankama u Rusiji, mnogi ruski programeri igara nisu mogli da isplate svoju zaradu. Umesto slanja donacija, Four Quarters je zamolio fanove da se brinu o sebi.

Invazija na Ukrajinu koja je u toku zaustavila je – ali ne i potpuno zaustavila – razvoj novog ažuriranja Loop Hero. Ažuriranje je gotovo 80 odsto završeno, prema Four Quarters-u, i planira da ga uskoro završi. Programeri rade na novoj zakrpi, kao i na potpuno novoj verziji Loop Hero za Switch. Nakon što je ažuriranje objavljeno na Switch-u i PC-u, igrači mogu očekivati verziju Loop Hero-a za pametne telefone. Ali koliko brzo će se to desiti zavisi od ishoda ruske invazije na Ukrajinu i da li i kada SAD i EU planiraju da ukinu sankcije. Između zabrana ruske vlade i sankcija sa Zapada, Rusi su efektivno blokirani od zapadnih tehnoloških kompanija i svih njihovih ponuda.

