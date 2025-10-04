Avalanche Studios najavio restrukturiranje i zatvaranje studija u Liverpulu

Avalanche Studios, poznat po Just Cause franšizi, pridružio se nizu gejming kompanija koje su ove godine pogođene talasom otpuštanja i promena u poslovanju. Studio je na svom sajtu objavio da planira restrukturiranje, što uključuje zatvaranje kancelarije u Liverpulu i ukidanje svih radnih mesta u tom gradu. Takođe je najavljeno smanjenje broja zaposlenih i reorganizacija timova u studijima u Malmeu i Stokholmu, iako nije precizirano koliko će radnih mesta biti pogođeno.

Uticaj otkazivanja igre Contraband

U saopštenju je kao razlog navedeno samo „trenutne izazove za kompaniju i industriju“, ali situacija se dovodi u vezu sa otkazivanjem razvoja igre Contraband. Microsoft je u avgustu obustavio rad na ovom projektu nakon velikih otpuštanja tokom proleća i leta, što je pogodilo brojne timove i planirane naslove povezane sa ovom kompanijom.

Neizvesna budućnost i planovi

Pošto Contraband više nije u razvoju, Avalanche ostaje najpoznatiji po serijalu Just Cause, dok je na zvaničnom sajtu ta igra bila jedini najavljeni budući projekat. Još nije jasno kojim će se projektima tim posvetiti ubuduće, ali iz kompanije poručuju da ostaju posvećeni stvaranju kvalitetnih igara za svoju zajednicu igrača. Iako su pred njima izazovni meseci, postoji nada da će studio uspeti da se oporavi.

Izvor: Engadget