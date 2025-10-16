Avantura, luksuz i ekskluzivne ponude: Delta Auto Grupa na Galerija automobila Srbije 2025

Delta Auto Grupa i ove godine tradicionalno učestvuje na manifestaciji Galerija automobila Srbije 2025, koja traje od 16. do 26. oktobra. U tržnom centru “Galerija” tokom 10 dana biće izloženi modeli brendova koji definišu stil i performanse: BMW, MINI, Honda (auto/moto), BMW Motorrad, KTM i Maserati. Pored atraktivnih modela, Delta Auto Grupa je za kupce pripremila jedinstvene ponude.

Specijalne ponude za sve BMW i MINI modele

BMW i MINI donose specijalne ponude za sve modele. Ove pogodnosti važe tokom trajanja Galerija Car Show-a i dostupne su u svim BMW i MINI salonima širom Srbije. Posebno se ističe neverovatna ponuda sa kamatnom stopom od 3,5% za luksuznu GKL liniju koja obuhvata Seriju 7, X7 i XM, a ista kamatna stopa (od 3,5%) čeka i ljubitelje MINI brenda i odnosi se na celu gamu vozila ovog brenda.

U Galeriji, tokom trajanja Sajma, biće izloženi atraktivni BMW modeli, od elegantnog 420i Cabrioleta i kompaktnog 116i do impozantnih X modela koji spajaju snagu i udobnost. MINI modeli imaju svoj posebni kutak, a posetioci će moći da ih vide u jednom sasvim novom okruženju- MINI World-u.

MINI World – salon automobila kakav niste videli do sada

Galerija je ove godine dobila prostor koji je sve samo ne običan, jer MINI World nije klasičan salon automobila, već pravi univerzum jednog raziganog brenda kao što je MINI. Smešten u okviru BMW Store-a, ovaj prostor je stvoren za sve koji vole drugačiji pogled na vožnju, stil i život.

Enterijer, kreiran uz KARE dizajnerski potpis, odiše MINI filozofijom: kreativno, neočekivano i drugačije.

Posetioci mogu da zavire u porodičnu zonu, da se opuste u kutku za odmor, istraže Hii/Shii izložbu fotografija i da se druže sa MINI maskotom Spike-om u prirodnoj veličini. Tu su i atraktivne foto-zone osmišljene po svetskim standardima, idealne za selfije, spontane trenutke i poruke koje će se sigurno deliti na mrežama. U toku su konkursi, a najsrećnije očekuje zanimljive nagrade.

HONDA CR-V – hibrid o kome se priča sa specijalnom ponudom

Posetioci će na Sajmu moći da vide novi Honda CR-V Hybrid i saznaju više o najnovijoj kampanji i Zelenom bonusu. Tokom narednog perioda, svi kupci koji se odluče da zamene svoje staro vozilo mogu to uraditi u Honda salonima širom Srbije. To znači da prilikom kupovine novog Honda CR-V Hybrid modela ostvaruju Zeleni bonus do 4.000 evra, uz mogućnost prelaska na savremeni, efikasniji i ekološki prihvatljiviji način vožnje.

Atraktivni motocikli za one koji traže adrenalin

Prezentacija motora nije ništa manje atraktivna. BMW Motorrad predstavlja svoje adventure perjanice R1300GS Adventure, F900GS i F800GS. KTM izlaže svoje najprodavanije modele 350 EXC Six Days, 390 Adventure R i 890 Adventure, dok Honda donosi CRF300 Rally, NX500 i ADV350. Kao i automobili, tako i motocikli donose atraktivne cene i ponude.

Maserati store – dom luksuznih modela

Za ljubitelje italijanskog stila i luksuza, Maserati Store u Galeriji ostaje nezaobilazna destinacija. U elegantnom ambijentu posetioci mogu da istraže aktuelne modele, među kojima je i atraktivni Grecale, kao i posebne ponude koje pružaju priliku da se uđe u svet luksuza po povoljnijim uslovima. Maserati ostaje sinonim za autentičan luksuz, spoj performansi, dizajna i strasti koji ovaj brend čini jedinstvenim.

