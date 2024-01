Avanturistička igra Tales of Seikyu 

Najavljeni farming sim, odvijaće se u magičnom svetu duhova i čudovišta gde obnavljate propadajući seoski hostel i istražujete grad i region naseljen ljudima, čudovištima i još mnogo toga.

Kooperativni farming sim

Igra planira lansiranje sa kooperativnim režimom igre, a imaće i zanimljivu zamisao: nošenjem drevnih maski možete koristiti moć stvorenja i čudovišta, na primer, koristiti moć divlje svinje za oranje polja. Deo igre će uključivati istraživanje okolne prirode i dalje upuštanje u “božanski svet, lavirint ispunjen intrigantnim slagalicama”. Pretpostavlja se da ćete ih rešiti snagom vaših čarobnih maski, a neki od primera koje razvojni tim nagoveštava su: “Transformišite se u vranu tengu i slobodno letite nebom Seikyua. Bilo da se penjete po liticama lako kao Dryad sa moćima vinove loze, ili uranjate duboko kao Slime u potrazi za skrivenim blagom, koristite svoju kreativnost da rešavate zagonetke na inovativne načine.” Opisi igre uključuju sve što biste očekivali, poput poljoprivrede, izgradnje novih objekata i pastoralnih aktivnosti poput kokoši i krava, ali i koncepte kao što su pretvaranje obnovljene kuće u luksuzni hostel za čudovišta. “Inspiraciju smo crpeli iz različitih mitologija i čudovišta iz narodnih priča širom sveta. To nas je navelo da stvorimo svet koji okuplja čudovišta, youkaije i bogove. U Tales of Seikyu, većina seljana je bazirana na azijskim narodnim pričama, ali ćete takođe naići na čudovišta iz zapadnih priča poput vampira ili minotaura. Igrači mogu posmatrati kako ove raznolike kreacije koegzistiraju, formiraju društva i čak uspostavljaju romantične veze s njima”, rekao je razvojni tim ACE Entertainment u FAQ sekciji. To je prilično jasno! U trejleru se pojavljuju seljaci poput žene sa krilima, muškarca vidre i momka koji nekako liči na pečurku. Nagovešteno je da bi žena sa krilima mogla biti mogući ljubavni partner igrača. Tales of Seikyu će pokrenuti Kickstarter kampanju 12. januara 2024. godine. Takođe ima Steam stranicu gde možete saznati više.



Izvor: Pcgamer

Podelite s prijateljima

Tweet