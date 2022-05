Avatar 2 stiže ove godine

Prvi nastavak Avatara će se zvati Avatar: The Way of Water, objavio je Disney na CinemaCon-u, što je možda najveća indikacija da će dugo odlagani film zapravo biti objavljen 16. decembra. A uskoro bismo mogli imati još više potencijalnih dokaza, jer bi prvi tizer trejler trebalo da debituje zajedno sa Doktorom Strejndžom u Multiverzumu ludila, čija premijera je zakazana za 6. maj.

Priča desetak godina nakon događaja iz prvog filma

Smešten više od decenije nakon događaja iz prvog filma, drugi deo Avatara počinje da priča priču o porodici Sali (Džejk, Nejtiri i njihova deca), nevolji koja ih prati, o bitkama koje vode da bi ostali živi, i tragedije koje trpe. Kako za sada stvari stoje, ovo nije jedini Avatar koji se priprema, jer su u najavi Avatar 3, 4 i 5, koji će biti objavljivani na svake dve godine. Iako niko sa sigurnošću ne može da potvrdi šta nas očekuje, jedno znamo, Džejms Kameron ih režira, biće živopisno i u njegovom stilu.

Prvi Avatar izašao je 2009. godine i ostao je jedan od najuspešnijih filmova svih vremena. Sledeći trejler za film biće objavljen 23. septembra, kako je najavljeno u objavi kompanije Disney.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet