Avgustovski PS Plus uključuje Star Wars: The Skywalker Lego sagu

Sony je otkrio tri igre koje svi PlayStation Plus članovi mogu preuzeti besplatno u avgustu, a glavna zvezda među njima je prava poslastica. Počevši od 6. avgusta, moći ćete da dodate fantastičnu igru Lego Star Wars: The Skywalker Saga u svoju kolekciju.

Prave poslastice u julu i avgustu

Igra vas vodi kroz celokupni devetofilmski luk glavne serije Star Wars, od Fantomske pretnje do Uspona Skajvokera. Studio TT Games je sjajno uradio posao destilovanja ogromnog filmskog iskustva u jednu igru — ali su programeri, prema izveštaju, prošli kroz teške uslove rada kako bi to ostvarili. The Skywalker Saga je možda čak i prevelika. Prepuna je uskrsnih jaja, sporednih zadataka, referenci i smešnog humora na koji su ljubitelji Lego igara navikli. Izgleda sjajno.

Druge dve igre koje će biti dostupne u avgustu su Five Nights at Freddy’s: Security Breach i Ender Lilies: Quietus of the Knights. Prva je najnovija verzija horor serije, u kojoj igrate kao dečak koji pokušava da preživi pretnju strašnih animatronika. Što se tiče Ender Lilies, to je Metroidvania iz 2021. godine koja je dobila uglavnom pozitivne kritike od strane recenzenata. Možda će vam pomoći da popunite prazninu koju je ostavio Hollow Knight dok konačno ne izađe Silksong.

Imaćete rok do 2. septembra da preuzmete ove tri igre. Još uvek imate vremena da zgrabite igre iz julske ponude kao što su Borderlands 3, NHL 24 i Among Us. Rok za to je do 6. avgusta.

Izvor: Engadget

