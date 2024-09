Ažurirajte Windows odmah, na pomolu su zabrinjavajući sigurnosni napadi

požurite sa instalacijom sigurnosne zakrpe za Windows iz najnovijeg Patch Tuesday kumulativnog ažuriranja, jer su stručnjaci objavili dokaz koncepta (PoC) za kritičan sigurnosni propust koji omogućava izvođenje napada daljinskog izvršavanja koda (RCE).

Stručnjaci upozoravaju na dokaz koncepta (PoC) za ozbiljan sigurnosni propust u Windows OS-u

Ranljivost o kojoj je reč, a koja je rešena u najnovijem ažuriranju objavljenom 13. avgusta, označena je kao CVE-2024-38063 i ima ocenu ozbiljnosti od 9,8 (kritična).

Opisana je kao RCE ranjivost u Windows TCP/IP protokolu, pri čemu neautentifikovani korisnik može slati posebno oblikovane IPv6 pakete sve dok ne pronađe ranjivi endpoint.

Rešavanje ranjivosti

Jedino privremeno rešenje je onemogućavanje IPv6 i korišćenje samo IPv4, što, kako možete pretpostaviti, nije idealno za mnoge korisnike. U trenutku kada je greška otkrivena, Microsoft je rekao da su Windows 10, 11 i Server verzije ranjive, ali da još uvek niko nije iskoristio ovu ranjivost. Ipak, s obzirom na ozbiljnost greške i lakoću kojom se može iskoristiti, Microsoft je naveo da je „verovatnije“ da će se to uskoro desiti. Sada znamo da se to desilo ranije nego što se očekivalo. White-hat haker pod pseudonimom Ynwarcs objavio je PoC, navodeći da je „najlakši način za reprodukciju ranjivosti korišćenje komande bcdedit /set debug on na ciljanom sistemu i ponovno pokretanje mašine/VM“.

„Ovo čini da drajver za mrežni adapter kdnic.sys sa zadovoljstvom spaja pakete. Ako pokušavate da reprodukujete ranjivost na drugom sistemu, moraćete da dovedete sistem u poziciju u kojoj će spajati pakete koje ste poslali.“

Odugovlačenje sa instaliranjem zakrpa (ili njihovo potpuno ignorisanje) jedan je od glavnih uzroka mnogih sajber napada i proboja podataka. Ponekad je to opravdano, jer su zakrpe poznate po tome da ponekad mogu da „sruše“ ceo sistem i izazovu haos (setite se nedavnog problema sa pogrešnim ažuriranjem CrowdStrike-a). U ovom slučaju, s obzirom na to da nije prijavljeno da zakrpa izaziva ozbiljne probleme, veoma se preporučuje njena instalacija.

Izvor: Techradar

