Ažurirani NVIDIA drajveri štite CPU memoriju od Meltodwn i Spectre

Nisu samo procesori i operativni sistemi u opasnosti kada su u pitanju ranjivosti Meltdown i Spectre, već problem utiče i na grafičke karte, pa je to razlog zbog koje je NVIDIA počela da objavljuje ažurirane drajvere čija je uloga da korisnike zaštite od ovih problema.

Svi proizvodi ove kompanije – GeForce, Quadro, NVS, Tesla i GRID – otporni su na same Meltdown i Spectre ranjivosti, ali je kôd problem, budući da CPU-ove ostavlja ranjivim na dve varijante problema Spectre, te novi softver rešava problem u vezi sa jednom od njih, a NVIDIA obećava da će uskoro objaviti i rešenje koje će eliminisati drugu. Većina ažuriranja je već dostupna, mada će Tesla i GRID korisnici morati da sačekaju do kraja januara. Do sada nije naznačeno da li će ova ažuriranja uticati na performanse, a Microsoft upozorava da bi neke zakrpe za Spectre mogle da utiču na rad starijih računara, što ne mora da bude tačno kada su grafički drajveri u pitanju.

Ispravke iz NVIDIA-e ilustruju koliko su nevolja zadale Meltdown i Spectre ranjivosti, te, iako sami GPU-ovi nisu direktno u opasnosti, kompanija je bila prinuđena da objavi ažuriranja kako bi ublažila posledice koje ranjivosti ostavljaju na CPU-ove.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet