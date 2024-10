Ažuriranje iOS 18 na iPhone 16 drastično utiče na bateriju

Korisnici koji su ažurirali iOS 18 na iPhone 16 suočavaju se sa ozbiljnim pražnjenjem baterije.

Iako se iPhone 16 pojavio pre samo nekoliko nedelja već je došlo do značajnih problema. Korisnici iPhone 16 i iPhone 16 Pro se suočavaju sa nekoliko problema koji se odnose na pražnjenje baterije. Problem se pojavio nakon ažuriranja iOS 18. Ovaj primer pokazuje da ukoliko dođe do ažuriranja iOS 18 na drugim uređajima može doći do istih problema.

Jedan od korisnika je izjavio da je njegov iPhone 7 duže držao bateriju od iPhone 16 Pro. Drugi korisnik je ukazao da se njegov iPhone 16 Pro brže prazni od starijeg modela iPhone 13. Većina korisnika je ukazala da se iPhone 16 prazni čak i kada se iPhone ne koristi.

Ovo nije prvi put da korisnici iPhone doživljavaju tako iznenadni pad baterije nakon ažuriranja svojih iPhone nakon novog ažuriranja iOS-a. Apple do sada nije dao nikakvo objašnjenje.

