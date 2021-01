Uz Pixel 4 u oktobru 2019. godine, Google Camera je dodala pogodnu funkciju, koja vam omogućava da brzo delite poslednju fotografiju ili video zapis sa drugom aplikacijom.

Problem je na strtani WhatsApp-a

Ažuriranje WhatsApp-a za Android ove nedelje, sprečava uslugu u vlasništvu Facebook-a da radi sa Social Share u Google Camera-i. After taking a picture in Google Camera, it quickly appears as a preview in the bottom-right corner. Nakon što ste napravili fotografiju u Google Camera, ona se brzo pojavljuje kao preview u donjem desnom uglu. Kada prevučete na gore po krugu, pojavljuje se kolona ikona, a klikom na aplikaciju pokrenuće se proces deljenja slike. U tom meniju mogu se pojaviti do tri aplikacije koje su izabrali korisnici.

U podešavanjima Google kamere pojavljuje se lista za uključivanje/isključivanje željenih aplikacija. U sredu je verzija 2.21.1.13 WhatsApp-a za Android počela da se široko objavljuje. Nakon instaliranja ovog izdanja, WhatsApp je potpuno nestao iz Social Share-a. Više nije dostupan sa pop-up prozora ili liste podešavanja. Ovaj problem je ustanovljen na Pixel 4a i Pixel 5 sa ​​verzijom 8.1 Google Camera-e. Ovo nije problem na Googleovoj strani, s obzirom na to da kamera odavno nije videla ažuriranje, već na strani WhatsApp-a. Poslednja stabilna verzija (2.20.206.24) chat aplikacije i dalje podržava shortcut za deljenje.

