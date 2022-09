Ažuriranje: Windows 11 i čuvanje lozinki

Nedavno je izašao Windows 11 22H2, a s njim i bezbednosna opcija po imenu Enhanced Phishing Protection koja korisnike upozorava u slučajevima kad lozinke koriste u okviru nesigurnih aplikacija i web sajtova.

Windows login podaci su vrlo ranjivi, budući da napadačima omogućavaju da uđu i u korporativne sisteme, te započnu ransomware napade. Lozinke se najčešće kradu u phishing napadima, a najviše se ciljaju poslovni sistemi, budući da je to prilika za veću „zaradu“. Korisnici su često nepažljivi kada su lozinke u pitanju, a dovoljan je samo jedan pogrešan korak pa da se hakeri dočepaju osetljivih informacija.

Da bi pojačao bezbednost Microsoft je napravio Enhanced Phishing Protection koja sprečava unošenje korporativnih lozinki na sajtove i aplikacije koji su ranije bili u vezi s phishing napadima. Nova funkcija je dostupna samo u okviru Windows 11 22H2, a neophodno je da korisnik bude ulogovan na Windows da bi radila.

Opcija za zaštitu od phishing napada u Windows 11 22H2 je unapred aktivirana, ali čuvanje lozinki nije. Oni koji žele kompletnu zaštitu mogu da je uključe ako odu na Start > Settings > Privacy & security > Windows Security > App & browser control > Reputation-based protection settings. U okviru sekcije “Phishing protection” postoje dve opcije: ‘Warn me about password reuse’ i ‘Warn me about unsafe password storage’, a obe štite od nepromišljenog korišćenja i čuvanja lozinki.

Izvor: Bleeping Computer

Podelite s prijateljima

Tweet