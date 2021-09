Ažuriranje Xbox kontrolera olakšava uparivanje i prebacivanje između uređaja

Xbox predstavlja apdejt firmware-a kontrolera za Insajdere, a najveća nova funkcija je uvođenje Bluetooth Low Energy za starije kontrolere.

Bluetooth LE će vam omogućiti bežično igranje na Windows 10, iOS 15 i Android uređajima

To će olakšati uparivanje i prebacivanje sa Xbox One konzola na različite sisteme, uključujući Windows 10, iOS 15 i Android uređaje, objavila je kompanija. Microsoft je takođe uveo DLI (Dinamic Latency Input) za smanjenje input latencije konzole na starijim kontrolerima. Većina postojećih Microsoftovih Xbox One kontrolera, uključujući i najnoviji model Xbox Series X sa malim kašnjenjem, koristi Bluetooth za računare ili pametne telefone i Xbox Wireless protokol za Xbox konzole. Sa novim firmwareom, stariji kontroleri će zapamtiti vaš telefon ili računar i omogućiti vam da brzo pređete na njih sa konzole, što mogu i najnoviji modeli Xbox Series X. Da biste to uradili, jednostavno morate dvaput dodirnuti dugme „pair“.

Još jedno ključno ažuriranje je DLI, dizajniran da smanji input latenciju na kontrolerima uparenim sa najnovijim Xbox Series X/S konzolama. Novi firmware znači da će stariji kontroleri reagovati jednako brzo kao i najnoviji modeli koji se isporučuju sa konzolama, čineći igre responzivnijim. Verujemo da je važno održati kompatibilnost sa Xbox dodatkom koju ljudi već imaju u svojoj kolekciji i osigurati najbolje iskustvo igranja bez obzira na to kako se odlučili za igru, napisao je Xbox tim na svom blogu. Microsoft ovu funkciju testira sa Alpha Skip-Ahead i Alpha Xbox Insiders danas, ali bi trebalo da stigne do svih korisnika u narednim mesecima.

