Baidu lansira dva nova modela veštačke inteligencije
Baidu je saopštio da je lansirao dva nova modela veštačke inteligencije koji će biti konkurencija DeepSeek.
Baidu je lansirao dva nova modela veštačke inteligencije i najavio svoj prodor trci AI. Nova inteligencija nosi naziv ERNIE X1.
Baidu je ERNIE X1 pozicionirao kao da ChatGPT ne postoji. ERNIE X1 za konkurenciju priznaje DeepSeek i ukazuje da novi model ima bolju mogućnost razumevanja, planiranja, refleksije i evolucije.
Novi model ima naprednije jezičke sposobnosti, sposobnost razumevanja, generisanja, logike i pamćenja. Takođe može lako da razume satirične crtane filmove, a može i da integriše različite vrste podataka.
ERNIE X1 za sada nema popularnost koju imaju ChatGPT i DeepSeek ali to se može promeniti.
Izvor: cnbc.com