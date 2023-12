Baldur’s Gate 3 dostupan za Xbox Series X/S

Igrači koji koriste samo Xbox morali su strpljivo čekati dok Baldur’s Gate 3, jedan od najvećih naslova 2023. godine, ne stigne na Microsoftove konzole. RPG je izašao iz ranog pristupa na PC-u u avgustu i sleteo je na PS5 sledećeg meseca. Međutim, tehnički problemi su do sada zadržavali verziju Xbox Series X/S.

Najviše nominacija na Game Awards 2023

Programer i izdavač Larian Studios obećao je da će objaviti Xbox verziju do kraja godine i rekao je da će otkriti tačan datum na dodeli nagrada The Game Avards. Veran svojoj reči, Larian je najavio da je Xbox verzija Baldur’s Gate 3 upravo izašla. Zajedno sa Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3 je imao najviše nominacija (osam) od svih naslova na The Game Avards 2023. Na kraju je osvojio šest: najbolji izvođač, najbolja igra uloga, najbolja podrška zajednici, najbolja igra za više igrača, glas igrača i velika, igra godine.

Do kašnjenja Xbox-a došlo je zbog tehničkog problema sa serijom S. Kao što je Larianov direktor izdavaštva Majkl Daus napisao u julu, „Ne možemo da uklonimo funkciju podeljenog ekrana jer smo u obavezi da pokrenemo sa paritetom funkcija, i zato nastavimo da pokušavamo da funkcioniše.” Međutim, Larian je sledećeg meseca rekao da je, nakon sastanka sa izvršnim direktorom Microsoft Gaming, Filom Spenserom, pronašao rešenje koje će mu omogućiti da podrži podeljeni ekran na seriji X, ali ne i na seriji S.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet