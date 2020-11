Balenciaga napravila video igru za promociju sledeće modne kolekcije

Luksuzna modna kompanija Balenciaga predstaviće svoju sledeću modnu kolekciju u video igri 6. decembra, navodi WWD. Afterworld: The Age of Tomorrow je „alegorijska avantura“ smeštena u 2031. godinu, u kojoj „avatar heroj napreduje kroz različite zone, motivisan zadacima i interakcijama“.

Što se tiče opisa igre, nije najdetaljniji, mogao bi da se odnosi na svaku video igru od Super Maria do Wolfenstein-a, ali očigledno je ovde fokus na jesenjoj kolekciji kompanije za 2021. godinu. Input izveštava da će Afterworld moći da se reprodukuje putem browser-a.

Kao i mnoge druge industrije, i svet mode je morao da osmisli kako da pobudi uzbuđenje u godini u kojoj su nemoguća velika i masovna dešavanja. Pristupi su se razlikovali među modnim kućama, prenosi The Guardian, neki su se odlučili za male revije sa ograničenim brojem prisutnih, dok su se drugi okrenuli live strimingu svojih događaja online. Balenciaga je već eksperimentisala sa online formatom kako bi pokazala svoju predkolekciju Summer 21 koja se sastojala od video zapisa koji je išao na pesmu I Wear My Sunglasses at Night.

Očigledno je da će se predstojeća kolekcija modne kuće zasnivati na temi ljudske sudbine, „kako se vidi na interaktivnom, gejmifikovanom putovanju“. Prikazuje „lagani povratak u zdraviji balans prirode i industrije“, a završetak igre nagrađuje vas „vežbom disanja iz stvarnog života smeštenom u virtuelnu utopiju“. Drugim rečima, ne očekujte da će ovo biti sledeći hit eSporta.

Svet video igara i mode u poslednje vreme su naročito česti saradnici. Developer League of Legends, Riot Games, najavio je prošle godine da će Louis Vuitton dizajnirati nove stvari kako za igru tako i za stvarni svet koje se tematski vezuju za igru. Ostale saradnje visokog profila bile su neverovatno limitirane PlayStation patike Travis Scott-a, a modni brend Acronym je zapravo napravio jaknu inspirisanu Death Stranding-om i prodao je za 1.785 dolara.

