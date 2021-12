Banjo-Kazooie stiže za Switch Online

Banjo-Kazooie biće najnoviji naslov koji je dodat u Expansion Pack, Nintendo premium onlajn pretplatu.

Banjo-Kazooie na Expansion Pack za dodatnih 50 USD

Expansion Pack, sam dodatak Switch Online-a, već podržava mnoštvo klasičnih igara iz rane 3D ere, kao što su Star Fox 64, Super Mario 64 i The Legend of Zelda: Ocarina of Time, kao i neke nezaboravne dodatke iz Sega Genesis biblioteka.

Glasine o Banjo-Kazooie za Expansion Pack pojavile su se još u septembru, ali je kompanija sada potvrdila da će se igra pojaviti na modernom hardveru u januaru 2022. Dok se Switch Online može kupiti za 1, 3 ili 12 meseci, Expansion Pack je dostupan samo kao jednogodišnja pretplata. Prodaje se za dodatnih 50 USD pored godišnje cene Switch Online od 20 USD.

Izvor: Engadget

