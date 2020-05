Banksy izašao iz karantina

Najpopularniji anonimni umetnik Banksy izašao je iz karantina, te umetnost sa zidova svog stana ponovo preselio u javni svet.

Novi mural pojavio se na zidu bolnice Southampton, a kao počast medicinskim radnicima koji se širom sveta bore protiv koronavirusa. Mural zauzima površinu od jednog metra kvadratnog, ali se rad ne nalazi na spoljašnjoj površini, već u foajeu bolnice, što znači da je Banksy sarađivao sa upravom ustanove. Na slici je dečak koji se igra sa figurom medicinske sestre, dok drugi super-heroji leže sa strane, potpuno nezanimljivi. Tako je medicinska radnica pobedila Spajdermena i Betmena, a Banksy svetu ponudio još jedno umetničko delo, ali i snažan društveni komentar.

Pored slike tu je i poruka za zaposlene u bolnici: “Thanks for all you’re doing. I hope this brightens the place up a bit, even if its only black and white.” Slika će ostati u bolnici do jeseni, nakon čega će biti prodata na aukciji, a kako bi se prikupila neophodna novčana sredstva za zdravstvenu ustanovu koja trpi zbog pandemije.

Izvor: BBC

