Banksy: Objavljene fotografije koje prikazuju misterioznog umetnika u akciji

Nedavno su objavljene fotografije koje prikazuju umetnika čiji identitet još uvek niko ne zna, a koji je mnogima poznat kao Banksy. Zbog čega ovo privlači toliko pažnje? Zato što u eri sveopšteg digitalnog nadzora u najvećim gradovima razvijenih zemalja neko uspeva da ostane anoniman, barem za sada.

Radi se o fotografijama na kojima se vidi umetnik u akciji, a prilikom stvaranja nekoliko uličnih prizora koji su kasnije postali poznati. Ni na jednoj od fotografija se ne vidi lice, tako da identitet i dalje nije u potpunosti otkriven, a snimio ih je bivši agent i fotograf poznatog umetnika – Steve Lazarides, koji je sa Banksye-m radio u proteklih deset godina. Pored objavljivanja fotografija bivši agent je progovorio i o procesu stvaranja ulične umetnosti, te o tome da je Banksy u prošlosti više puta prekršio zakon, te pogazio sva moguća pravila koja sputavaju kreativnost pojedinaca i pojedinki.

To što Banksy krije svoj identitet već je postalo njegov zaštitni znak, a ono što je učinio Lazarides ukazuje na to da bi tajna uskoro mogla da bude otkrivena. Ostaje da se vidi kako će društvo, te organi reda, reagovati kada se jednom bude saznalo ko je Banksy, kao i to kako će pravi identitet uticati na ono što je misterija do sada stvorila.

Izvor: BBC