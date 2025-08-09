Battlefield 6 izlazi 10. oktobra

Jesen tradicionalno donosi nove pucačine iz prvog lica, a ove godine stiže dugo očekivani nastavak u Battlefield serijalu. Battlefield 6 biće dostupan od 10. oktobra za PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC preko Steam-a, Epic Games-a i EA Play aplikacije. Novi trejleri i najava otkrivaju ključne novine u multiplayer modu, kao i datume otvorene bete.

Fokus na multiplayer i povratak omiljenih modova

Dok je prethodni trejler prikazao sadržaj iz single-player kampanje, današnja prezentacija i livestream događaj stavili su akcenat na ono što Battlefield fanovi najviše vole, masovne multiplayer bitke. U Battlefield 6 se vraćaju popularni modovi kao što su Conquest, Rush i Breakthrough, ali i klasične FPS opcije: Team Deathmatch, Squad Deathmatch, Domination i King of the Hill.

Novina ove jeseni je mod pod nazivom Escalation, u kojem se timovi bore za kontrolu nad više tačaka na mapi. Mape će obuhvatati nova okruženja kao što su Egipat, Gibraltar, Tadžikistan i Bruklin, uz povratak legendarnog Operation Firestorm-a iz Battlefield 3.

Igrači će moći da biraju između četiri dobro poznate klase: Assault, Support, Recon i Engineer. Novi elementi u gejmpleju uključuju opciju Drag and Revive, koja omogućava da se ranjeni saborci odvuku na sigurnije mesto pre oživljavanja, kao i mogućnost kačenja oružja na zidove radi stabilnijeg pucanja.

Takođe, Battlefield 6 donosi dinamično uništavanje okoline, tenkovi, raketni bacači, vazdušni udari i dronovi sa eksplozivima obezbediće haotičnu akciju. A ako volite direktniji pristup, možete se jednostavno poslužiti ogromnim čekićem za razaranje.

Za one koji ne mogu da dočekaju oktobar, planirana su dva otvorena beta vikenda: 9–10. avgust i 14–17. avgust. Ovo su dobre vesti za fanove, posebno nakon što je istraga Ars Technica portala ukazala na probleme u razvoju igre i šire izazove u AAA industriji igara.

