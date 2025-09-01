Battlefield 6: Ova igra nije za varalice, a evo i zašto

Svi se žale na mere koje su preduzete protiv varalica u igri Battlefield 6, ali iz EA kažu da je zahvaljujući baš tim koracima oko 330 hiljada prevaranata izbačeno iz beta verzije igre već u prva dva dana od objavljivanja.

Igrači koji su na svojim računarima pokrenuli Battlefield 6 morali su da uključe „Secure Boot“ da bi mogli da nastave dalje. To je sigurnosna funkcija koja sprečava rootkitove i malver da se pokreću pre operativnog sistema, i da dobiju potpunu kontrolu nad osnovnim sistemom i potencijalno postanu nevidljivi za antivirus softver. Sa uključenim sigurnim podizanjem sistema (Secure Boot) bootloader se verifikuje prilikom pokretanja i ako se ne poklapa sa očekivanim, sprečava se podizanje sistema, i na taj način se zaustavlja malver.

U slučaju igre Battlefield 6 se ne radi o merama protiv malvera, već je Secure Boot neophodan da bi alati protiv prevaranata mogli da funkcionišu. Mera se među mnogim igračima pokazala kao kontroverzna, budući da nisu svi mogli da pokrenu opciju za sigurnosno podizanje sistema. Iz kompanije kažu da se radi o „nužnom zlu“ koje pomaže da se varalicama stane na put.

Pogledajte video:

Ističe se da čak ni ova mera neće potpuno istrebiti one koji vole da varaju u igrama, a postavlja se i pitanje ko su uopšte te varalice i zašto ne igraju igru kao svi drugi igrači? Radi se o tome da pojedini gejmeri varaju u ovoj, ali i u drugim igrama, iz različitih razloga – da bi zaradili, ali i da bi održali status pobednika. Sve je izmaklo kontroli, posebno u pomenutoj igri.

Lansiranje beta verzije ove igre se smatra jednim od najuspešnijih – samo na platformi Steam se okupilo preko 500 hiljada igrača. Sa većom popularnošću dolazi i više varalica. Planirano je da konačna verzija Battlefield 6 izađe 6. oktobra, a jedan od glavnih ciljeva je da se mere protiv varalica dotad što više testiraju. Iz EA kažu da se radi o konstantnoj igri „mačke i miša“, u kojoj (za sada ) nema konačnog pobednika.