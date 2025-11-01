Battlefield: Redsec – besplatni battle royale dostupan za preuzimanje

EA je zvanično objavio Battlefield: Redsec, besplatnu battle royale igru smeštenu u univerzum Battlefield 6. Ovaj naslov dolazi nakon brojnih procurelih informacija koje su se pojavile još od izlaska glavne igre 10. oktobra. Redsec je potpuno besplatan i ne zahteva posedovanje Battlefield 6 igre, čime direktno ulazi u konkurenciju sa popularnim Call of Duty: Warzone naslovom.

Načini igre i specifičnosti

Redsec nudi više modova igranja. Klasični battle royale omogućava do 48 igrača na velikoj mapi, sa četiri klase vojnika, širokim izborom oružja i posebnim misijama koje nagrađuju igrače moćnim predmetima. Cilj ostaje isti – preživeti i ostati poslednji vojnik na bojnom polju.

Za početnike je tu duo mod, koji omogućava da dva igrača zajedno učestvuju u manjoj, pristupačnijoj verziji battle royale iskustva.

Treći mod, The Gauntlet, donosi varijaciju klasične formule: osam timova po četiri člana takmiče se u nizu specijalnih misija koje testiraju njihovu koordinaciju i strategiju. Svaki tim može da kreira sopstveni arsenal, a izvršavanje zadataka donosi bodove. Ovaj mod je posebno namenjen ljubiteljima tradicionalnih timskih pucačina.

Pored toga, igra ima potpunu integraciju sa Battlefield Portal alatima, koji omogućavaju igračima da sami kreiraju unikatne mečeve i pravila. EA navodi primere kao što su borba samo čekićima ili meč u kojem su dozvoljeni isključivo pogodci u glavu. Ovi alati su takođe besplatni.

Još uvek nije poznato da li će Redsec imati narativnu povezanost sa glavnim Battlefield 6 naslovom, kao što Warzone ima sa Call of Duty sezonskim sadržajem. Ipak, prva sezona Battlefield 6 stiže 28. oktobra i donosi nove mape, modove, vozila, oružja, dodatke i kozmetičke predmete.

Battlefield: Redsec je dostupan na svim platformama na kojima postoji i Battlefield 6 – PS5, PC i Xbox Series X/S. S obzirom da je glavna igra prodala sedam miliona primeraka u samo tri dana, očekuje se da će i Redsec postati veliki hit za EA.

