Beauty Tech: Kako tehnologija menja lice industrije lepote

Industrija lepote nalazi se usred svoje najveće digitalne transformacije do sada. Tehnologija, nauka i kreativnost više nisu pomoćna sredstva – danas su glavni pokretači promena koje redefinišu proizvode, usluge i korisnička iskustva. Trendovi pokazuju da se budućnost lepote gradi na personalizaciji, inkluzivnosti i održivosti, a sve to uz snažan oslonac na napredna digitalna rešenja.

Nove generacije potrošača, nove potrebe

Savremeni potrošači očekuju mnogo više od estetskog efekta. Traže proizvode i usluge koji odgovaraju njihovim individualnim karakteristikama – od tipa kože i kose, preko životnih navika, do ličnih stilskih afiniteta. Istovremeno, raste svest o održivosti, ekološkom otisku i društvenoj odgovornosti brendova.

Do 2030. godine čak 40% svetske populacije imaće talasastu, kovrdžavu ili loknastu kosu, dok će dve trećine imati melaninom bogatu kožu sa specifičnim potrebama nege. Uz to, urbanizacija i klimatske promene uvode nove izazove poput zagađenja i povećane UV izloženosti, pa potrošači traže rešenja koja ne samo da ulepšavaju, već i štite zdravlje kože i kose.

Tehnologija u službi personalizacije

Digitalna revolucija otvorila je vrata ekstremnoj personalizaciji. Uređaji poput Lancôme Cell BioPrint analiziraju biološku starost kože u svega pet minuta, koristeći naprednu proteomiku i AI algoritme, i daju individualne preporuke proizvoda i tretmana.

Virtuelni try-on sistemi, bazirani na tehnologijama proširene stvarnosti (AR), omogućavaju korisnicima da isprobaju različite make-up i hair lookove bez fizičkog testiranja proizvoda. Modiface, L’Oréalova AR platforma, koristi više od 65 preciznih tačaka lica i trenirana je na hiljadama fotografija različitih tipova kože, starosnih dobi i polova, kako bi virtuelno isprobavanje bilo maksimalno realistično.

Ovakva rešenja ne samo da unapređuju korisničko iskustvo, već i značajno smanjuju potrebu za testnim uzorcima, doprinoseći održivosti.

L’Oréalove AI dijagnostike idu korak dalje – u saradnji sa Google Maps Platformom analiziraju podatke o kvalitetu vazduha, UV indeksu i vremenskim uslovima kako bi personalizovali preporuke, dok partnerstvo sa aplikacijom Clue pruža uvid u uticaj menstrualnog ciklusa na kožu. Rezultat su ultra personalizovana rešenja koja u prodajnim mestima dovode do konverzije od čak 70%.

AI kao novi kreativni partner

Veštačka inteligencija više nije samo alat za obradu podataka – ona postaje kreativni partner istraživačima i brendovima. L’Oréal i IBM razvijaju prvi AI „foundation“ model u kozmetičkoj industriji, koji omogućava identifikovanje novih formulacija sa održivim sirovinama, skraćuje razvojni ciklus i smanjuje potrošnju energije i otpada. U oblasti boja za kosu, AI ubrzava razvoj novih nijansi i do 50%, kombinovanjem prediktivnih modela i mašinskog učenja.

Generativni AI koristi se i u CreAItech laboratoriji za kreiranje vizuala i kampanja u skladu sa principima odgovornog oglašavanja, bez korišćenja AI generisanih „lica“ i „tela“ za prikaz benefita proizvoda. Alat BETiq optimizuje raspodelu marketinških budžeta, povećavajući ROI.

Održivost kao strateški prioritet

Održiva inovacija postaje centralni deo beauty tech agende. Rešenja poput Water Saver tuša, razvijenog sa startapom Gjosa, omogućavaju frizerskim salonima da uštede do 69% vode po pranju kose, a već su sačuvali više od 530 miliona litara vode širom sveta.

AirLight Pro fen kombinuje infracrveno svetlo i optimizovan protok vazduha, suši kosu 21% brže, uz 55% veću hidrataciju i 19% manju potrošnju energije.

Vertikalne farme BioPods, vođene AI sistemima, omogućavaju kontrolisani uzgoj biljnih sastojaka sa minimalnom potrošnjom resursa, a inovacija Osmobloom™ uvodi novu eru u kreiranju parfema hvatanjem mirisa iz prirode bez oštećenja biljaka.

Pametne usluge i digitalni asistenti

Beauty tech donosi i novu generaciju usluga. L’Oréal Paris Beauty Genius, razvijen u partnerstvu sa Meta-om, funkcioniše kao 24/7 personalni asistent dostupan na WhatsApp-u, nudeći personalizovane preporuke i odgovore na pitanja korisnika. La Roche-Posay Spotscan+ Coach povezuje dermatološku analizu sa programima za mentalno zdravlje, nudeći i meditacije kroz saradnju sa aplikacijom Calm.

Noli koristi bazu od preko milion skeniranih lica i analizu hiljada preporuka proizvoda kako bi potrošačima pomogao da donesu najbolje odluke. HAPTA, prvi AI aplikator šminke za osobe sa ograničenom pokretljivošću, vraća samostalnost u svakodnevnoj nezi i dobio je priznanja kao jedan od najznačajnijih izuma godine.



U domenu kućne nege, uređaji poput Colorsonic nude precizno i bez nereda farbanje kose kod kuće, dok Lancôme Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster omogućava dublju apsorpciju seruma korišćenjem nanočip tehnologije sa mikroiglicama.

L’Oréal – od pionira do lidera u beauty tech-u

Od prve sigurne boje za kosu koju je 1907. godine stvorio osnivač Eugène Schueller, do današnjeg liderstva u AI i AR rešenjima, L’Oréal kontinuirano pomera granice inovacija. Nedavno proglašena za najinovativniju kompaniju u Evropi prema listi magazina Fortune, kompanija gradi strategiju na tri stuba: nauka, tehnologija i kreativnost. Takođe, kompanija danas ima više od 90.000 zaposlenih, prisutna je u 150+ zemalja i okuplja 37 brendova. U 2024. godini prijavila je 694 patenta, zabeležila 110+ miliona korišćenja svojih beauty tech servisa, angažovala 8.000 digitalnih, tehnoloških i data stručnjaka i izgradila najveću svetsku bazu beauty podataka – 14.500 terabajta, uz 60% žena u novim tech/data timovima.

Učešće na sajmovima poput CES-a i Viva Technology pozicionira je ne samo kao beauty brend, već i kao tehnološkog lidera čije inovacije imaju primenu i van kozmetičkog sektora. L’Oréal x Meta program doneo je više od 50 kampanja kreiranih sa digitalnim umetnicima, koje su ostvarile preko 100 miliona pregleda na mrežama.

Beauty Tech više nije u zapećku industrije, već u njenom centru. Tehnologija ne menja samo proizvode, već i način na koji doživljavamo lepotu, kupujemo i brinemo o sebi. Personalizovana rešenja, održivi procesi i digitalni asistenti postaju standardi koje potrošači očekuju. A kompanije koje uspeju da spoje nauku, tehnologiju i kreativnost, kao što to radi L’Oréal, oblikovaće lice lepote – i biznisa – u decenijama koje dolaze.