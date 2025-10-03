Bela kuća daje zeleno svetlo: Muskova xAI dobila ugovor sa američkom vladom

Uprkos javnim sukobima Elona Muska i Donalda Trumpa, administracija predsednika Trumpa ostaje dosledna u podršci Musk-ovim AI projektima. Danas je General Services Administration (GSA) potvrdila da je potpisan ugovor sa kompanijom xAI, čime federalne agencije dobijaju pristup Grok 4 i Grok 4 Fast modelima – po ceni od samo $0.42 po organizaciji.

Ključne tačke dogovora

Trajanje: 18 meseci – najduži ugovor u okviru programa OneGov AI procurement do sada.

18 meseci – najduži ugovor u okviru programa do sada. Modeli u ponudi: Grok 4 i Grok 4 Fast, fokusirani na „advanced reasoning“ sposobnosti.

Grok 4 i Grok 4 Fast, fokusirani na „advanced reasoning“ sposobnosti. Cilj: omogući federalnim agencijama primenu AI u oblastima nacionalne bezbednosti, nauke i zdravstva .

omogući federalnim agencijama primenu AI u oblastima . Podrška: xAI će obezbediti dedikovane inženjere za bržu implementaciju, kao i „upgrade path“ za naprednije funkcije i veće limite korišćenja.

Politički i strateški kontekst

Ovaj potez je deo Trumpovog AI Action Plan-a, kojim SAD žele da zauzmu vodeću poziciju u globalnoj AI trci. Interesantno je da kontroverze oko Grok-a – uključujući sklonost ka teorijama zavere o “white genocide” u Južnoj Africi i povremene antisemitske ispade – nisu obeshrabrile administraciju da uvrsti Muskov AI među federalne alate.

Trumpova administracija time pokazuje pragmatičnost: AI inovacije > lične nesuglasice.

Gde se Grok uklapa

xAI se sada pridružuje sve većoj listi kompanija koje sarađuju sa GSA:

Anthropic (Claude) – avgust 2025: model dostupan trima granama federalne vlade za simboličnih $1 .

– avgust 2025: model dostupan trima granama federalne vlade za simboličnih . Google (Gemini) – ranije uključen kao vendor.

– ranije uključen kao vendor. OpenAI (ChatGPT modeli) – već duže prisutan u javnim i obrazovnim institucijama.

Za Muska, ovo je i poslovna i politička pobeda: njegovi modeli ulaze u zvanične državne sisteme po izuzetno povoljnoj ceni, čime xAI dobija legitimitet naspram rivala poput OpenAI-ja i Anthropic-a.

