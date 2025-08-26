Bela kuća se upravo pridružila TikToku

Iako je predsednik Joe Biden potpisao zakon koji bi primorao ByteDance da proda svoj udeo u TikToku ili se suoči sa zabranom, njegov naslednik, Donald Trump, još uvek nije ispunio svoje obećanje o postizanju dogovora kako bi TikTok legalno nastavio da radi u Sjedinjenim Državama. Trenutni rok za dogovor je 17. septembar. Ipak, to nije sprečilo Trump administraciju da kreira @WhiteHouse na TikToku, koji je objavio svoju prvu objavu: video koji slavi Trump dostignuća.

Zabrana je dovela do gašenja TikToka u SAD samo na jedan dan, a njen uticaj je odložen tri puta. Prvi put je to bilo u januaru, kada je Trump stupio na dužnost i potpisao izvršnu naredbu kojom se sprovođenje zabrane odlaže za 75 dana; zatim je došlo do još jednog odlaganja u aprilu, nakon što je potencijalni dogovor propao zbog Trump strogih tarifa protiv Kine, a zatim u junu, kada je izjavio da veruje da je kineski predsednik Si Đinping otvoren za dogovor ako se pojavi kupac.

Iako je Trump pokušao da zabrani TikTok 2020. godine, njegov stav je omekšao tokom kampanje za reizbor kada je njegov tim saznao koliko Trump pristalica ima na platformi. Godine 2024, Trump kampanja je pokrenula svoj zvanični nalog, @TeamTrump, i brzo je dominirala platformom, dobijajući više pratilaca i pregleda svog sadržaja nego sada uspavani nalog bivše potpredsednice Kamale Haris – 2,8 milijardi do 2,2 milijarde, prema rečima novinara Kyle Tharp. Republikanski digitalni operativac blizak kampanji je u velikoj meri zahvalio Trampu, bivšoj rijaliti zvezdi, na njegovoj sposobnosti da generiše trenutke koji privlače pažnju i koji se mogu transformisati u viralni sadržaj. „TikTok je prvenstveno aplikacija za zabavu“, rekao je ranije za The Verge, „i naše korišćenje je bilo znatno pametnije nego [demokrata].“

Iako je zakonitost i skriveni motivi iza zabrane TikToka i dalje ozbiljno pitanje, Trampova administracija, za sada, izgleda da pronalazi korisnost u održavanju naloga na platformi. „Zašto bih želeo da se rešim TikToka?“ Tramp je rekao na Truth Social-u u januaru, deleći objavu o milijardama pregleda koje je njegov predizborni nalog nastavio da prikuplja. Portparolka Bele kuće Karoline Leavitt ponovila je ovaj stav nakon što je vladin nalog pokrenut. „Poruka predsednika Trampa dominirala je TikTok-om tokom njegove predsedničke kampanje“, rekla je u izjavi za The Verge, „i uzbuđeni smo što ćemo nadograditi te uspehe i komunicirati na način na koji nijedna druga administracija ranije nije.“

