Besplatan GTA V za preuzimanje do 21. maja

Nakon osam sati pada platforme Epic Games, ova online prodavnica igara ponovo radi, tako da će svi oni koji žele, moći da preuzmu GTA V besplatno. Preveliki broj korisnika koji je u trenutku poželeo besplatno da preuzme ovu igru bio je razlog blokiranja platforme.

Besplatno do 21. maja

Hajde da se vratimo na početak priče. Da, Epic Games je objavio da će svi oni koji žele moći da preuzmu GTA V potpuno besplatno, i to do 21. maja u 17h po srednjoevropskom vremenu. Do lansiranja ove akcije gotovo niko nije znao o kom se naslovu radi, ali je Epic na svom zvaničnom Twitter profilu objavio da je u pitanju GTA V. Kada je došlo do otvaranja prodavnice i ove akcije, zbog prevelikog broja ljudi koji su poželeli da preuzmu besplatno ovu igru, platforma je pala i prestala sa radom.

Ono što sve zanima jeste kakav je to premium paket GTA V koji je Epic spremio da podeli besplatno. U pitanju je zaista njihov velikodušan poklon svim gejmerima koji vole da igraju naslove Grand Theft Auto. U okviru ove akcije dobićete GTA V sa kampanjom, Grand Theft Auto Online sa svim postojećim dodacima, upgrade-ima i sadržajem. Takođe, dobićete i Criminal Enterprise Starter Pack, koji će na vaš profil dodati nove sadržaje, ali i 1,000,000 dolara bonusa keša za GTA Online. Postoji samo jedan uslov da biste preuzeli ovu igru, a to je da imate profil na Epic Store-u, i da ste implementirali dvofaktorsku autentifikaciju na svom nalogu.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet