Besplatna akcija u Epic Games prodavnici

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to PAYDAY 2. Zainteresovani će moći da je besplatno preuzmu sve do 15. juna, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

PAYDAY 2 je igra za do četiri igrača, a igrači još jednom mogu da postanu Dallas, Hoxton, Wolf ili Chains. Igra ih vodi u Vašington, a plan je da se do kraja prepuste kriminalnim radnjama. Mete biraju sami, a dostupno je sve od malih prodavnica, do plaćenih ubistava i otmica. Odmah je jasno da igra nije za mlađe od 18 godina, jer je nasilja preko glave.

Ljubitelji akcije, ali i oni koji vole da pucaju, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – PAYDAY 2 inače košta oko 10 evra.

