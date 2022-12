Besplatna alatka za pravljenje video igara

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta dobijamo čak dva naslova – RPG in a Box i Fort Triumph. Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 8. decembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

RPG in a Box vam omogućava da oživite sopstvene ideje i da sami pravite igre i kreirate interaktivna iskustva. Sve je spakovano „u kutiju“, pa je tu ceo paket – sve što je potrebno da se napravi pikselizovana igrica. Igrači ne moraju da znaju ništa o programiranju i pravljenju igara, budući da je RPG ina a Box pravljen za početnike, a napravljene igre mogu da se šalju na Windows, Linux i MacOS, a mogu da ih igraju i oni koji nisu preuzeli RPG in a Box.

Fort Triumph kombinuje borbe iz franšize XCOM s svetom koji može da se istražuje kao u Heroes of Might and Magic. To znači da igrač pravi gradove, sakuplja sirovine i korisne predmete, trenira vojnike i heroje, a kako bi pobedio i izmenio ono što ga u igri okružuje. Igrači najviše zameraju to što nema dovoljno različitih heroja, što može da bude problem u okviru žanra koji je zatrpan naslovima. Igra je ipak solidna, pa ispunjava želje čak i onih koji očekuju mnogo.

Ljubitelji strategija, ali i oni koji sanjaju da naprave svoju igru, će se sigurno obradovati, a dobre ocene obećavaju sjajno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa obe igre valjda zato i nudi besplatno – RPG in a Box inače košta oko 30 evra, a Fort Triumph oko 20 evra.

