Besplatna igra za ljubitelje brodova i otvorenog mora

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Sail Forth. Zainteresovani će moći besplatno da je preuzmu sve do 18. januara, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

U ovoj igri igrač dobija priliku da zaplovi brodovima koje može da menja i prilagođava potrebama igre. U dubinama se nalazi ključ koji može da odgonetne misterioznu prošlost. Vodena bića mogu da se pridruže posadi, a kako bi se zajedno borili protiv pirata i drugih morskih napasti. Igrači kažu da je tu i mogućnost da se plovi po sopstvenoj volji, da se luta vodenim prostranstvima u potrazi za novim avanturama.

Ljubitelji avantura, ali i oni koji vole brodove, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Sail Forth inače košta oko 18 evra.

