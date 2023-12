Besplatna igra za vikend: Umetnost automobilskih trka

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru (za praznike češće), a ovog puta je to Art of Rally. Zainteresovani će moći besplatno da je preuzmu sve do 23. decembra (traje još par sati), kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Art of Rally je priča o zlatnom dobu automobilskih trka, a igrač na raspolaganju ima vozila iz šezdesetih godina prošlog veka. Trkačke staze i pejzaži su inspirisani lokacijama iz stvarnog sveta, pa je doživljaj zahvaljujući tome još potpuniji. Sve pomalo podseća i na arkadne igre iz devedesetih, a praznici su vreme za nostalgiju.

Ljubitelji starijih igara, ali i oni koji vole trke, će se sigurno obradovati, a vrlo dobre ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Art of Rally inače košta oko 23 evra.

