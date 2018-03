Besplatna PDF antologija naučne fantastike

Svake godine se na John W. Campbell dodeli nagrada za najbolje pisce odaju priznanja i novim autorima u oblasti naučne fantastike, a koji su objavili kratku priču ili roman u prethodne dve godine. Prošle godine je nagradu dobila autorka Ada Palmer za priču „Too Like The Lightnin“.

Autor Jake Kerr je nakon dodele nagrada za prošlu godinu sastavio The Event Horizon 2017 antologiju: e-knjigu od 400 hiljada reči, koja sakuplja priče 75 autora. Ovogodišnja antologija se, pak, sastoji od 59 priča, te je, kao i ona od prošle godine, besplatna za preuzimanje u ePub, MOBI ili PDF formatu, dok na Amazon-u štampano izdanje košta 15 dolara. I štampano i online izdanje biće dostupni samo do 15. jula 2018. godine, te bi zainteresovani do tada trebalo da ih preuzmu.

Ovogodišnji pobednik John W. Campbell konkursa biće proglašen tokom događaja koji se održava u San Hozeu između 16. i 20. avgusta.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet