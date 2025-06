Besplatna video igra za one koji vole špijunske priče

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada je to The Operator. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 26. juna u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

The Operator je igra za one s detektivskim veštinama (mada je dovoljna i ljubav prema ovakvim pričama). Igrač postaje Operater, što znači da može da istražuje i rešava misteriozne zločine. U tome mu pomaže napredni softver uz pomoć kojeg traga za dokazima, rešava zagonetke, a na kraju i slučajeve. Čitavo vreme dakle sedi za stolom (i u igri, i u životu), a računar sve radi po zadatim komandama. Oni koji su je igrali kažu da su se osećali kao pravi agenti koji rade na rešavanju stvarnih zločina. To je više nego dovoljno.

Ljubitelji detektivskih zapetljancija će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna – The Operator inače košta oko 13 evra.