Besplatne igre: Trka kroz galaksiju bez dinara

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta dobijamo čak dva naslova: The Captain i Spirit of the North. Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 22. septembra, kada nas očekuje neki novi naslov (ili više njih).

The Captain je retro avantura, u kojoj igrač pokušava da pronađe put do kuće. Nije se izgubio u šumi, nije ga zbunila pustinja – u kosmosu je, potreban mu je svemirski brod. Usput upoznaje nove prijatelje, pomagače koji su u igri potrebni kao i u životu. Tu su i neprijatelji, jer bi bez njih sve bilo dosadno, ali i civilizacije koje spasava ili uništava, u zavisnosti od toga koliko su korisne ili pak nisu.

Spirit of the North je avantura u trećem licu za jednog igrača. Inspirisana je Islandom i neverovatnim pejzažima koji okupiraju maštu građana iz svih delova sveta. Glavna junakinja je mala, crvena lisica čiji se put ukršta s boginjom severnog svetla, koja i sama liči na ovu životinju.

Ljubitelji avantura će se sigurno obradovati, a pozitivne ocene će tom zadovoljstvu dodatno doprineti. Epic garantuje zabavu, pa obe igre valjda zato i nudi besplatno – inače koštaju po oko 20 evra.

