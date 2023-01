Besplatne igre za ljubitelje akcionih avantura

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta dobijamo čak dva naslova – Dishonored – Definitive Edition i Eximius: Seize the Frontline. Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 5. januara, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Dishonored kolekcija sadrži originalnu igru, te Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches i Void Walker’s Arsenal. U pitanju je akciona igra koja se prelazi u prvom licu, a igrač je natprirodni junak kojeg pokreće želja za osvetom. Natprirodne moći se koriste u kombinaciji s različitim oružjem, a svaka misija se završava u odnosu na to kakve je izbore igrač usput napravio.

Eximius: Seize the Frontline je čista borba za više igrača. Sve se igra u realnom vremenu, a igrač mora da sagradi bazu i trenira vojsku, te da uspostavi kontakt s prijateljskim snagama, a kako bi osvojio željenu teritoriju. Posle toga se ide u rat, a ishod zavisi od svake, čak i one najsitnije, odluke.

Ljubitelji akcije, ali i oni koji sanjaju uzbudljive igre, će se sigurno obradovati, a solidne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna – Dishonored – Definitive Edition inače košta oko 20 evra, a Eximius: Seize the Frontline oko 30 evra.

Podelite s prijateljima

Tweet