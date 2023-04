Besplatne igre: Zaronite u dubine okeana

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Beyond Blue i Never Alone (Kisima Ingitchuna). Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 27. aprila, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Beyond Blue je vodena avantura, pa igrač može da zaroni u dubine okeana. Tamo ga čeka novi svet, misterije života koji čovek već neko vreme ozbiljno ugrožava plastičnim kesama i drugim otpadom. Single-player priča je smeštena u blisku budućnost, a svet vidimo kroz oči naučnice Mirai. Interakcije su punije nego u bilo kojoj drugoj igri ovog tipa, što je važno za one koji žele da razumeju šta sve nudi planeta na kojoj stanujemo.

Never Alone (Kisima Ingitchuna) je još jedno putovanje, ali na površini. Sve je zaleđeno, mećava traje već dugo, pa Nuna i Fox kreću na put, u nameri da otkriju uzrok velikih padavina. Ako nastavi da pada, sneg bi mogao da zatrpa i ohladi ceo svet i tako uništi sve što junaci priče znaju i vole. Priča je napisana u saradnji s pripadnicima naroda Iñupiat sa Aljaske, što joj daje još jednu dimenziju.

Ljubitelji mora i okeana, ali i oni koji vole avanture, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Beyond Blue inače košta oko 18 evra, a Never Alone (Kisima Ingitchuna) oko 14 evra.

