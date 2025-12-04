Besplatni ChatGPT dolazi nastavnicima — OpenAI širi uticaj u školama

OpenAI je predstavio specijalizovanu verziju svog chat-bota namenjenu nastavnicima, sa ciljem da pomogne u pripremi nastave, prilagođavanju nastavnih materijala i unapređenju celokupnog obrazovnog procesa. Alat je, prema najavama, besplatan za nastavnike u određenim obrazovnim sistemima i donosi skup funkcija osmišljenih isključivo za potrebe učionice.

Kako nova verzija ChatGPT-a menja obrazovni sistem

Nova verzija omogućava nastavnicima da brzo kreiraju planove časova, dobiju predloge za zadatke, prilagode sadržaj različitim uzrastima i nivou znanja, kao i da lakše organizuju dodatne nastavne aktivnosti. Poseban fokus je stavljen na bezbednost i privatnost podataka učenika, uz ugrađene zaštitne mehanizme i usaglašenost sa propisima koji se odnose na rad sa decom i mladima.

Na ovaj način OpenAI pokušava da promeni percepciju veštačke inteligencije u školama — od “alata za prepisivanje” do asistenta koji pomaže nastavnicima da unaprede način rada. Umesto da AI bude prepreka, ideja je da postane podrška u procesu učenja, kao i sredstvo za profesionalni razvoj nastavnika.

Ipak, otvorena su važna pitanja. Neki obrazovni sistemi i dalje imaju restriktivan stav prema upotrebi AI alata, a deo stručne javnosti upozorava da bi preterano oslanjanje na njih moglo da utiče na razvoj kritičkog mišljenja kod učenika. Dodatno, budućnost besplatnog modela posle najavljenog perioda još uvek nije potpuno jasna.

Bez obzira na to, jasno je da prisustvo veštačke inteligencije u školama postaje sve izraženije. Uspostavljanje jasnih pravila, edukacija nastavnika i kontrolisana primena biće ključni faktori koji će odrediti hoće li ChatGPT u obrazovanju postati problem ili vredan saveznik.

Izvor: Techradar