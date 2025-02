Besplatni Warner Bros. filmovi na YouTube-u

Tokom proteklih nekoliko nedelja, Warner Bros. Entertainment je objavio na YouTube-u selekciju kompletnih filmova. To je prilično neočekivan potez, s obzirom da Discovery, u čijem sastavu se nalazi Warner Bros., ima sopstveni streaming servis, Max.

Naravno, studio nije objavio blokbastere, već neke malo manje poznate filmove. Neki od njih su solidna i kvalitetna ostvarenja, kao što su Waiting for Guffman, The Science of Sleep i The Mission (u kome igraju Robert DeNiro, Jeremy Irons i Liam Neeson).

Nije poznato zašto se Warner Bros. odlučio na ovaj potez, kao ni koji su tačni kriterijumi po kojima se odabiraju filmovi. Po listi dostupnih filmova mogli bismo da zaključimo da su u pitanju stariji naslovi koji nisu privukli veliku pažnju gledalaca, pa je možda kompanija procenila da njihovo objavljivanje na Max platformi ne bi doprinelo povećanju njene popularnosti.

Takođe, primetili smo da je većina filmova limitirana po pitanju lokacije odakle ih je moguće pogledati. Na primer, pomenuti Waiting for Guffman nije dostupan za gledanje iz Srbije, dok The Mission može da se gleda bez problema. Warner Bros. je najavio da će redovno dodavati nove naslove za besplatno gledanje na YouTube-u.

Izvor: Engadget

