Besplatno on‑line obrazovanje uz Microsoft Teams

Microsoft, LinkedIn i GitHub pokrenuli su globalnu inicijativu i do kraja ove godine ponudiće besplatne digitalne veštine za 25 miliona ljudi širom sveta. LinkedIn Learning je široka platforma za obuku sa više od 16.000 kurseva zasnovanih na video zapisima u poslovnim, tehnološkim i kreativnim temama. Olakšano je i učenje o Microsoft Teams‑u, kako bi se virtuelno učenje približilo korisnicima

Pandemija je izazvala ne samo zdravstvene, već i ekonomske promene. Kako prelazimo sa početne faze reagovanja u vanrednim situacijama na fazu oporavka, zatim do faze preispitivanja, određujući šta treba obnoviti a šta treba redefinisati, kao društvo moramo da se osiguramo da niko ne zaostane i da odgovorimo na potrebe onih na koje je kriza najviše uticala.

Besplatni kursevi za sticanje novih veština

Gde god da pogledamo, vidimo neumoljivu domišljatost i želju za napretkom. Ljudi doprinose na nove načine, u novim, ključnim ulogama, koje su ponekad bivale zanemarene i potcenjene da bi naše društvo i ekonomija funkcionisali usred ove pandemije. U ovo vreme velikih promena, ljudi su gladni znanja i sticanja novih veština kako bi povećali svoje poslovne mogućnosti. Procenjuje se da oko 800 miliona ljudi treba da nauči nove veštine za svoj posao do 2030.

Pandemija je još više produbila jaz u veštinama i time pojačala ekonomsku nejednakost. Za one koji još uvek imaju posao, menja se ne samo način rada već i ono na čemu rade.

Svaki posao će sve više zahtevati digitalne veštine. U narednih pet godina biće otvoreno skoro 149 miliona novih tehnoloških poslova u oblastima poput razvoja softvera, bezbednosti na internetu i mašinskog učenja kako navodi Satya Nadella, izvršni direktor kompanije Microsoft. Talenat je svuda, ali prilika nema na svakom koraku.

Kompanija Microsoft se u ovom izazovnom periodu fokusirala pre svega na osnaživanje svake osobe, uključujući više od milijardu osoba sa invaliditetom, stručnjaka, operativaca, svakog radnika malog ili velikog preduzeća, svaku industriju, od poljoprivrede do maloprodaje, svaku zajednicu, seosku ili urbanu, svaku zemlju, od razvijene do one u razvoju.

Zbog toga su Microsoft, LinkedIn i GitHub odlučili da pokrenu globalnu inicijativu i do kraja ove godine ponude besplatne digitalne veštine za 25 miliona ljudi širom sveta. Profesionalci su gladni da nauče najnovije načine kako da ostanu u kontaktu sa svojim kolegama, čak i kada su fizički odvojeni. Što se tiče mekih, tzv. „soft“ veština, veštine saradnje i upravljanja ljudima, potrebe za njima se ubrzano uvećavaju.

LinkedIn Learning je široka baza platforme za obuku sa više od 16.000 kurseva zasnovanih na video zapisima u poslovnim, tehnološkim i kreativnim temama. Svi predavači su vodeći stručnjaci u industriji. Počinje se od osnovnog digitalnog opismenjavanja. Olakšano je i učenje o video konferencijama i Microsoft Teams‑u, kako bi se virtuelno učenje približilo korisnicima. Dostupni su i kursevi „soft“ veština sa sadržajem koji pomaže u poboljšanju komunikacije i saradnje među timovima. Dalje, tu su i teme inkluzije i pripadnosti, koje se takođe dotiču nekih kritičnih veština komunikacije i razumevanja raznolikosti među ljudima, koje pomažu u stvaranju inkluzivnog radnog okruženja. I, konačno, svakako je koristan uvid u najbolje prakse onima koji traže posao kako bi se pripremili za uloge u digitalnoj ekonomiji i efikasnije tražili posao. Svi kursevi sada su dostupni besplatno na opportunity.linkedin.com i to na engleskom, francuskom, španskom i nemačkom jeziku.

Microsoft Teams za učenje

Širom sveta zaposleni koriste Microsoft Teams kao osnovni alat za timski rad. Microsoft je proširio Teams tako da sada uključuje učenje i zaposlenih kroz rad.

Uskoro će Microsoft predstaviti i novu aplikaciju za učenje u Microsoft Teams‑u, koja integriše vrhunski obrazovni sadržaj iz LinkedIn Learning‑a i Microsoft Learn‑a. Sadržaj će se kretati od formalizovanih treninga koje vode instruktori do mikro učenja, što će omogućiti ljudima da steknu veštine na interaktivne načine.

Aplikacija će olakšati zaposlenima i da pronađu i pristupe relevantnim sadržajima obuke ma gde se nalazili, omogućavajući im da vode i razgovore oko sadržaja i steknu sertifikate i potvrde svojih novih veština. Takođe će podstaći menadžere da dodeljuju i prate napredak u učenju, dok koriste Teams, alat u svakodnevnoj upotrebi. Od novih zaposlenih preko menadžera do operativaca, aplikacija za učenje u Teams‑u olakšaće zaposlenima učenje dok rade.

Korisna adresa: microsoft.com

Podelite s prijateljima

Tweet