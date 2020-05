Skoro dve godine posle lansiranja igre na tržište, možda biste mogli da pomislite da je Behesda spremna da podeli još informacija o svom novom Elder Scrolls projektu. Međutim, to bi bila pogrešna pretpostavka.

Najpre Starfield, pa tek potom ES6

Na pitanje jednog od fanova, potpredsednik marketinga i komunikacija Bethesda Pit Hajns rekao je da kompanija neće imati ništa značajno da kaže o Elder Scrolls 6 igri još nekoliko godina.

“To će se desiti posle Starfield-a, o kojem trenutno ne znate ništa”, rekao je Hajns. “Tako da ako želite detalje sada, a ne za nekoliko godina, mislim da ću morati da vas razočaram.”

Za sve one kojima je potreban podsetnik, Starfield je igra koju je Bethesda po prvi put najavila još 2018. godine na E3 sajmu, kada je rečeno da će to biti prva nova franšiza u kompaniji nakon 25 godina. S obzirom na to, prilično je sigurno da novih vesti neće biti makar do izbacivanja nove generacije konzola.