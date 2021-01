Bethesda: Reklama za Elder Scrolls budućnost

Bethesda je 31. decembra tvitovala misterioznu poruku na Elder Scrolls Twitter nalogu: “Transcribe the past and map the future. Here’s to a Happy New Year!” Na površini je izgledala kao obična čestitka za Novu godinu, ali su najokoreliji ljubitelji u delu o prošlosti i budućnosti prepoznali signal za promene koje dolaze sa 2021. godinom.

Poruka je došla sa fotografijom mape na kojoj su tri sveće, pa internetom kruži nekoliko teorija o značenju tvita. Najviše igrača se slaže da će Elder Scrolls 6 biti drugačiji, te da će se igrati u Hammerfellu, otadžbini Redguardsa. Pored sveća tu su i novčići u gornjem levom uglu, dok je u donjem levom uglu datum: 4E 182, što je nekoliko godina pre dešavanja iz Elder Scrolls 5: Skyrim.

Transcribe the past and map the future. 📖

Here's to a Happy New Year!🕯 pic.twitter.com/bL44CzLDIE — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) decembar 31, 2020

Moguće je da tvit ne znači ništa, te da je samo kreativna novogodišnja poruka. Moguće je i da znači mnogo toga, a nestrpljivima ostaje da se strpe dok se novi nastavak ne pojavi.

Izvor: PC Gamer

Podelite s prijateljima

Tweet