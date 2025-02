Beyond: Two Souls postaje TV serija

Još jedna video igra dobija svoju adaptaciju u drugom mediju. Akciono-avanturistička igra Beyond: Two Souls, koju je razvila kompanija Quantic Dream, uskoro će biti prilagođena za televiziju. Ono što ovu adaptaciju čini posebnom jeste to što je jedan od glavnih glumaca iz igre, Eliot Pejdž, uključen u njen razvoj.

Elliot Page producira adaptaciju popularne igre

Pejdž, koji je u igri iz 2013. godine tumačio glavnu junakinju Džodi Holms, produciraće seriju preko svoje kompanije Pageboy Productions, koja je otkupila prava za TV adaptaciju od Quantic Dreama. Pisac i direktor igre, Dejvid Kejdž, izjavio je da sarađuje s Pejdžom na ovom projektu.

Prema pisanju Deadline-a, serija će zadržati nelinearnu strukturu pripovedanja koja je karakteristična za igru. „Ova adaptacija će odati počast nasleđu igre, ali će takođe doneti nove perspektive,“ izjavio je Met Džordan Smit, direktor razvoja i produkcije u Pageboy Productions. „Priča istražuje pitanja preživljavanja i kako odluke donesene u deliću sekunde mogu promeniti ne samo naše živote, već i živote drugih.“

Sci-fi zaplet Beyond: Two Souls prirodno se uklapa u televizijski format. Džodi poseduje natprirodne moći zahvaljujući psihičkoj povezanosti sa duhovnim entitetom po imenu Aiden, koji je s njom od detinjstva.

Jedan od intrigantnih aspekata igre je to što ne postoji klasičan ekran „game over“ čak i kada Džodi umre. „To je igra o smrti, tako da možete zamisliti da smrt igra značajnu ulogu u priči,“ rekao je Kejdž za Engadget 2013. godine. „Jedna od velikih misterija u igri je otkriti šta se nalazi s druge strane, i to svakako nije samo crni ekran.“

Pejdž je za Deadline izjavio: „Bogata naracija i emocionalna dubina ove priče pružaju nam sjajnu osnovu. Želimo da stvorimo jedinstvenu viziju likova i njihovih putovanja koja će odjeknuti kako među fanovima igre, tako i među novim gledaocima.“

