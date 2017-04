Bezbedno na internetu uz jedinstveni Telenor Safe

Korisnici postojećih i novih tarifnih paketa Moja firma koji do 31. oktobra aktiviraju licencu i instaliraju aplikaciju Telenor SAFE, dobiće jednokratno 10 GB dodatnog besplatnog internet saobraćaja koji mogu iskoristiti do 31.12.2016. Saobraćaj iz tarifnog paketa će se umanjivati tek nakon utrošenog dodeljenog dodatnog besplatnog saobraćaja.

Ove jeseni, Telenor svojim poslovnim korisnicima poklanja novi digitalni servis – Telenor Safe, koji pruža potpunu i efikasnu internet zaštitu pametnih uređaja. Poslovni korisnici koji do 31. oktobra 2016. godine aktiviraju servis, moći će besplatno da ga koriste do kraja 2016. godine

