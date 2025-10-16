PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Bezbednost 2025 (Besplatno izdanje)

PC Press

Specijalno izdanje PC Press-a posvećeno sajberbezbednosti donosi pregled aktuelnih pretnji, analiza i preporuka stručnjaka iz oblasti informacione sigurnosti. Besplatno izdanje možete čitati online ili preuzeti u PDF formatu ako više volite da čitate offline. Bez registracije, bez plaćanja — samo znanje koje pomaže da ostanete korak ispred napadača.

PCPress.rs Image

Svet sajber pretnji se menja iz dana u dan — a hakeri ne spavaju. Digitalna bezbednost više nije samo pitanje IT sektora, već osnov opstanka svake organizacije. U vremenu kada su napadi sve sofisticiraniji, a podaci vredniji nego ikad, pravi trenutak za jačanje zaštite je sada.

Preuzmite ili čitajte online – besplatno

Bizit 2025

Sva besplatna izdanja možete čitati i na našoj aplikaciji koju možete preuzeti za Android sa Google Play prodavnice ili za iOS sa App Store-a. (Izdanja su prilagođena za čitanje na mobilnim uređajima, tabletima i računarima.)

U ovom besplatnom izdanju otkrivamo kako se odbraniti od ransomwara, zašto su phishing napadi sve uverljiviji zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, kako da prepoznate rizike u Cloud okruženju i koje korake treba preduzeti da biste povećali otpornost svog sistema.

Saznajte od eksperata i stručnjaka koje su najčešće greške u zaštiti podataka i kako se IT timovi prilagođavaju novim izazovima.

U specijalu možete pročitati:

  • Hakeri ne spavaju: sajberbezbednost danas
  • Comtrade Distribution: Cisco bezbednosna arhitektura kao ključ kontinuiteta i sigurnosti poslovanja kompanija
  • HPE: Brz oporavak poslovnog sistema i posle najtežih kibernapada
  • Pulsec: Čovek i AI: partnerstvo za sigurniju budućnost
  • Inteligencija koja pravi razliku: Check Point Infinity ERM
  • Comtrade Distribution: Cisco ponovo osvaja tržište firewall uređaja
  • Developico: InSight softver u praksi
  • Synology jača sajber bezbednost i kontinuitet poslovanja
  • Extreme: ELASTIC SIEM: vaš elastičan odgovor na sutrašnje pretnje
