Bezbednost 2025 (Besplatno izdanje)

Specijalno izdanje PC Press-a posvećeno sajberbezbednosti donosi pregled aktuelnih pretnji, analiza i preporuka stručnjaka iz oblasti informacione sigurnosti. Besplatno izdanje možete čitati online ili preuzeti u PDF formatu ako više volite da čitate offline. Bez registracije, bez plaćanja — samo znanje koje pomaže da ostanete korak ispred napadača.

Svet sajber pretnji se menja iz dana u dan — a hakeri ne spavaju. Digitalna bezbednost više nije samo pitanje IT sektora, već osnov opstanka svake organizacije. U vremenu kada su napadi sve sofisticiraniji, a podaci vredniji nego ikad, pravi trenutak za jačanje zaštite je sada.

U ovom besplatnom izdanju otkrivamo kako se odbraniti od ransomwara, zašto su phishing napadi sve uverljiviji zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, kako da prepoznate rizike u Cloud okruženju i koje korake treba preduzeti da biste povećali otpornost svog sistema.

Saznajte od eksperata i stručnjaka koje su najčešće greške u zaštiti podataka i kako se IT timovi prilagođavaju novim izazovima.

U specijalu možete pročitati:

Hakeri ne spavaju: sajberbezbednost danas

Comtrade Distribution: Cisco bezbednosna arhitektura kao ključ kontinuiteta i sigurnosti poslovanja kompanija

HPE: Brz oporavak poslovnog sistema i posle najtežih kibernapada

Pulsec: Čovek i AI: partnerstvo za sigurniju budućnost

Inteligencija koja pravi razliku: Check Point Infinity ERM

Comtrade Distribution: Cisco ponovo osvaja tržište firewall uređaja

Developico: InSight softver u praksi

Synology jača sajber bezbednost i kontinuitet poslovanja

Extreme: ELASTIC SIEM: vaš elastičan odgovor na sutrašnje pretnje